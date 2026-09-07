Non è una gara da dentro o fuori, perché è soltanto la terza giornata di Serie A, ma Cagliari-Lecce può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Entrambe hanno vinto alla prima giornata in trasferta e perso alla seconda in casa, oggi alle 18.30 i rossoblù – nel terzo impegno alla Domus in otto giorni – cercano un riscatto dopo le sconfitte contro Inter e Verona. Ma per Fabio Pisacane, che chiuse la carriera in Salento complici i rapporti non proprio idilliaci con l’avversario odierno Eusebio Di Francesco, non sarà certo agevole fare i conti con le assenze.

Kevin Carlos è in permesso per motivi familiari, Yukinari Sugawara non può ancora esordire perché non è arrivato il permesso di soggiorno, M’Bala Nzola e Yerry Mina non sono in condizione. A loro si aggiungono i lungodegenti Riyad Idrissi e Yael Trepy: sono gli assenti per Cagliari-Lecce. Pisacane, di conseguenza, dovrebbe affidarsi per la terza giornata su tre alla stessa formazione, quella che ha vinto a Parma e perso con l’Inter, 4-3-2-1 con la coppia Adopo-Maldini dietro Paul Mendy, quest’ultimo in gol contro il Verona.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Lecce: calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina il pre dalle 18 e il post al fischio finale con tutti i commenti e le interviste.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ngom, Ilić; Pierotti, Štulić, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.

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