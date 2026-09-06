Non c’è pace per il Cagliari, che contro il Lecce dovrà fare a meno di diversi elementi. Come anticipato da Fabio Pisacane in conferenza stampa, resta indisponibile Yerry Mina che pure aveva ripreso ad allenarsi in parte col gruppo durante la settimana. Kevin Carlos è in permesso per motivi familiari, Yukinari Sugawara non può ancora esordire perché non è arrivato il transfer. E non c’è nemmeno M’Bala Nzola, l’ultimo acquisto di fine mercato, lontano da una condizione accettabile.

In lista figura Alessandro Sugamele, l’attaccante della Primavera che ha realizzato quattro gol nelle prime tre giornate del campionato Under-20. Fuori, ovviamente, anche i lungodegenti Riyad Idrissi e Yael Trepy per i quali il recupero non è ancora in vista. Prima volta a disposizione in campionato per Roberto Gagliardini e Yanis Massolin, andati in panchina giovedì scorso in Coppa Italia.

Questi i venticinque convocati di Pisacane per Cagliari-Lecce (domani ore 18.30, terza giornata di Serie A).

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Nicola Grandu, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy, Alessandro Sugamele.

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