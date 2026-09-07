Primo esonero nel campionato di serie A 2026-2027. Dopo il pessimo inizio di torneo, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso.

Per la sostituzione in pole c’è Paolo Vanoli, pronto a tornare sulla panchina della Viola.

La società viola ha scelto di richiamare l'allenatore (cui non era stato rinnovato il contratto a giugno) che nello scorso campionato, subentrando a novembre a Stefano Pioli, è riuscito a conquistare una difficile salvezza.

Dunque spazio al Vanoli-bis più dei vari Thiago Motta e Tudor. La Fiorentina dopo le prime tre giornate di campionato è ultima ancora a 0 punti e bersaglio della contestazione dei tifosi.

(Unioneonline)

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