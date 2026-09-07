Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sardegna ad agosto 2026 è stato pari a 516,69 euro, in calo del 6% su base annua.

Lo segnala l’ultimo report dell’Osservatorio RC auto Facile.it-Assicurazione.it.

«Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».

Scorrendo i numeri del report si vede che, in valori assoluti, la provincia sarda più cara è Cagliari, con un premio medio che, sia pure in calo del 5%, è stato comunque pari a 561,50 euro. Al secondo posto si trova Sassari che, sebbene abbia registrato una diminuzione delle tariffe RC auto del 10,5%, presenta un premio medio di 493,21 euro; segue Nuoro con 493,09 euro, in calo del 2,1% rispetto ad un anno fa.

Chiude la classifica provinciale Oristano, area sarda dove le tariffe sono aumentate del 2,1% su base annua e pari a 462,07 euro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata