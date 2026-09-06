Ruben ha 50 anni, è sardo, ma vive a Torino dopo un’infanzia trascorsa a Cagliari.

Sabato si è sposato in Piemonte con Chiara Giulia Paschetto, di otto anni più giovane, che nella vita fa l’operatrice di un’associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. Ma chi è Ruben? È il musicista di una band (i Rublood) di industrial metal, e di cognome fa Olinto de Carvalho. Sì, è proprio il figlio di Nené, che ha scelto di unirsi in matrimonio alla sua signora due giorni dopo il decimo anniversario della morte del padre Claudio – mai dimenticato campione brasiliano che ha fatto grande il Cagliari, assieme a Gigi Riva e agli altri protagonisti di quella splendida squadra, portandolo allo scudetto nel 1970 – dedicandogli il giorno più bello della sua vita. De Carvalho jr ha rilasciato una lunga intervista a L'Unione Sarda, consultabile nell'edizione cartacea e in quella digitale di lunedì 7 settembre.

Lorenzo Piras

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