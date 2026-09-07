Niente rivoluzioni, la corsa salvezza non le permette. Dopo aver fatto ampio turnover in Coppa Italia, perdendo 1-2 contro il Verona, il Cagliari torna “all’antico” per la partita contro il Lecce: alle 18.30 giocheranno gli stessi undici visti nelle prime due giornate, a Parma e con l’Inter. Questo anche per via delle tante assenze, con Kevin Carlos in permesso per motivi familiari (è scomparsa la madre), Yukinari Sugawara non può ancora esordire perché non è arrivato il permesso di soggiorno, M’Bala Nzola e Yerry Mina non sono in condizione. A loro si aggiungono i lungodegenti Riyad Idrissi e Yael Trepy.

La formazione è quindi fatta: Caprile in porta; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez e Obert in difesa; il doppio mediano Romano-Winks più Fazzini a centrocampo, Adopo e Maldini dietro Mendy che ha segnato in Coppa Italia. Rispetto all’Inter, ci saranno come opzioni aggiuntive Roberto Gagliardini e Yanis Massolin, tesserati all’inizio della scorsa settimana e a disposizione in panchina. Cagliari-Lecce è il terzo impegno consecutivo in casa: i precedenti due sono andati male, ora la squadra di Pisacane – per lui è una sfida da ex – proverà a riscattarsi.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce: calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina il pre dalle 18 e il post al fischio finale con tutti i commenti e le interviste.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Felici, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Akarakiri, Sulev, Sugamele, Grandu, Fadera, Massolin.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ngom, Ilić; Pierotti, Štulić, Monteiro.

In panchina: Bleve, Penev, Dembélé, Ndaba, Siebert, Fatah, S. Fofana, Berisha, N’Dri, Maleh, Gandelman, Jean, Sánchez, Gorter, Scott.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

© Riproduzione riservata