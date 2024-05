Cresce l’attesa per Cagliari-Lecce.

Alla Domus alle 12.30 una sfida decisiva in chiave salvezza, soprattutto per il Cagliari e ancor di più alla luce della vittoria del Sassuolo sull’Inter, con i neroverdi che sono rientrati in corsa piazzandosi a soli 3 punti dai sardi. E alla penultima giornata c’è proprio Sassuolo-Cagliari.

I salentini con l’arrivo di Gotti hanno fatto 11 punti in 6 partite, subendo solo 4 gol (di cui 3 a San Siro col Milan nell’unica sconfitta della nuova gestione). A quota 36 punti sono quasi salvi, se manca la certezza matematica.

Il Cagliari si trova più giù, a 32. Con una vittoria farebbe uno scatto salvezza non indifferente, una sconfitta complicherebbe terribilmente i piani. Anche perché alle 15 giocano le dirette concorrenti, tutte a quota 32 punti: scontro diretto Empoli-Frosinone, mentre il Verona ospita la Fiorentina reduce dalle fatiche di Coppa. E domani l’Udinese, appaiata col Sassuolo a 29, ospita il Napoli.

I rossoblù recuperano Mina e Pavoletti. Se il difensore è in condizione di giocare dal 1’ lo sapremo presto. La spinta della Domus l’arma in più per un Cagliari che ha bisogno di vincere per scacciare la paura.

L’elenco dei convocati.

Portieri

Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori

Zappa, Di Pardo, Dossena, Mina, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Augello, Azzi

Centrocampisti

Nandez, Deiola, Prati, Makoumbou, Sulemana, Gaetano, Oristanio

Attaccanti

Petagna, Pavoletti, Shomurodov, Lapadula, Luvumbo, Kingstone

(Unioneonline/L)

