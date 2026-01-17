In vista della trasferta di Cagliari, in programma sabato 17 gennaio alle ore 20:45, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa scongiurando ogni ipotesi di distrazione.

«Non pensiamo alla partita di mercoledì, nella nostra testa c’è solo la trasferta di Cagliari, questa è la partita di Champions. Dobbiamo restare focalizzati su una partita alla volta, cercando di concentraci sui dettagli. Dopo sabato, potremo iniziare a pensare a cosa ci riserva il futuro».

Il tecnico bianconero ha poi proseguito rispondendo ad alcune domande sui singoli, con un focus particolare su Gleison Bremer e Kenan Yildiz, quest’ultimo in leggero dubbio nelle scorse ore a causa di un attacco influenzale.

«Infortuni come quello di Bremer mettono perplessità, sono contento di come stia crescendo partita dopo partita, si vede che ha la testa sgombra. Yildiz? Gli abbiamo dato un giorno di riposo e adesso sta benissimo. Vogliamo tutelare Kenan il più possibile, per me è fortissimo e fa un lavoro straordinario nel box to box».

Altra buona notizia per Spalletti i recuperi di Francisco Conceicao e Federico Gatti, così il tecnico riguardo a un possibile impiego dell’esterno portoghese nell’undici titolare: «Conceicao è recuperato e potrebbe anche partire dall’inizio, ma devo decidere insieme a Domenichini (il suo vice ndr).

