Cagliari-Juventus si apre con una buona notizia per Luciano Spalletti, il tecnico bianconero avrà nuovamente a disposizione Federico Gatti e Francisco Conceicao. Entrambi i calciatori hanno ripreso a lavorare insieme al gruppo squadra e dovrebbero esserci per la trasferta in Sardegna.

Non preoccupano, invece, le condizioni di Kenan Yildiz. L’attaccante è stato fermato da un leggero attacco influenzale ma lo staff confida di averlo a disposizione già per la giornata di vigilia.

(Unioneonline/n.s.)

