Clamoroso alla Domus, con il Cagliari che domina sulla Juventus e chiude il primo tempo avanti 2-0 con i gol, su rigore, di Gaetano e Mina.

Difesa a tre e, davanti, Gaetano a sostegno di Shomurodov e Luvumbo, ma anche a schermare Locatelli. Pronti, via e proprio Luvumbo, dopo neanche 2', prova il sinistro dal limite, con palla di poco alta. Il Cagliari lascia alla Juve il pallino del gioco, per poi provare a colpire con le ripartenze. I bianconeri si vedono solo con un destro di Weah, parato da Scuffet.

Al 27', Luvumbo non riesce a deviare un colpo di testa di Dossena, ma il Var vede un tocco con la mano di Bremer. Piccinini indica il dischetto e dagli undici metri Gaetano spiazza Sczcesny e porta il Cagliari in vantaggio. Al 32' i rossoblù sfiorano addirittura il bis, con Luvumbo che, sull'assist di Shomurodov, colpisce l'esterno della rete. E al 35' il bis arriva davvero, ancora su rigore: Sczcesny abbatte Luvumbo e stavolta è Mina a spiazzare il portiere polacco e siglare il 2-0. Al 43' gol di Vlahovic annullato per il fuorigioco in partenza di Chiesa.

