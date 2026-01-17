SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-JUVENTUS

Finisce 0-0 e con poche emozioni il primo tempo di Cagliari-Juventus. La situazione principale è un rigore inizialmente concesso da Massa per fallo di Mazzitelli su Miretti, ma in realtà era il contrario.

Pisacane cambia e sceglie il 4-3-3, con Palestra esterno alto e Gaetano centrale di centrocampo, mentre Spalletti va sul 4-2-3-1. Al 9’ punizione guadagnata sulla destra, ma Esposito spreca tutto con una battuta completamente sbagliata. Al quarto d’ora invece la Juventus si vede fischiare un rigore, per un presunto fallo di Mazzitelli su Miretti che stava calciando col destro. Ma in realtà è il contrario, con il numero 21 bianconero a colpire il 4 rossoblù: il Var richiama Massa e la decisione è invertita.

Miretti, dopo il rigore cancellato, ci prova anche da metà campo al 24’ vedendo Caprile fuori: lo scavalca, ma non inquadra lo specchio. Un minuto dopo sempre lui riceve palla sul centro-destra in area, tiro deviato da Obert e Caprile si oppone col corpo. Al 28’ invece punizione con uno-due fra Koopmeiners e Locatelli, il tiro dell’olandese è respinto e avvia un contropiede del Cagliari che Esposito spreca sbagliando il passaggio per Adopo.

Il Cagliari si fa vedere molto poco in attacco, nessun tiro verso la porta di Perin oggi schierato al posto di Di Gregorio. Al 40’ un bel cross di Mazzitelli per poco non trova Adopo, anticipato di testa da Kelly. Si va al riposo dopo due minuti di recupero.

© Riproduzione riservata