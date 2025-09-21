Al via domani, lunedì 22 settembre, la vendita dei biglietti per Cagliari-Inter: il primo big match stagionale all'Unipol Domus si giocherà sabato prossimo alle 20.45, nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. E, a prescindere dal risultato di stasera dei nerazzurri col Sassuolo, i rossoblù si presenteranno alla partita più in alto in classifica complici i 7 punti raccolti finora (miglior partenza del club da quando Tommaso Giulini è presidente).

Sono due le fasi di vendita per Cagliari-Inter. La prima, dalle 10 di domani alle 9.59 di martedì, in prelazione per i possessori della membership Islanders: sarà solo online, inserendo il codice "Islanders" col quale sarà possibile acquistare due biglietti. La vendita libera scatterà dalle 12 di martedì, anche nei punti vendita autorizzati Ticket One e al Ticket Service di piazza Unione Sarda (orari lunedì-venerdì 9.30-13 e 16.30-20, sabato 9.30-13).

I prezzi per il match contro l'Inter vedono 45 euro per le curve (da questa stagione il Cagliari ha mantenuto una minima quota di posti disponibili per la vendita in Nord e Sud, che generalmente erano esaurite dalla campagna abbonamenti), 120 euro per i Distinti, 150 euro per la Tribuna Blu e 200 euro per la Tribuna Rossa, più 2 euro di prevendita. Disponibili le riduzioni per donne, Under 18 e Over 65 a 100 euro in Distinti, 120 euro in Tribuna Blu e 150 euro in Tribuna Rossa.

Dalle 16 di martedì fino alle 19 di venerdì sarà attiva, esclusivamente online, anche la vendita dei biglietti nel settore ospiti (poco più di 400 posti). Stabilito il divieto di acquisto nei settori ordinari ai residenti in Lombardia, che potranno comprarlo soltanto in ospiti e con la fidelity card dell'Inter. I residenti fuori dalla Regione Lombardia, anche se possessori di fidelity card dell’Inter, non possono acquistare il tagliando nel settore ospiti ma solo nei settori ordinari. Il costo è 40 euro più prevendita.

