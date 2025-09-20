Serie A, domenica il Derby della Capitale. Napoli-Pisa è il posticipoQuarta giornata di campionato. Le partite con risultati e marcatori
Serie A in campo per la quarta giornata di campionato. Ecco il programma delle partite in cartellone, con risultati e marcatori.
Venerdì 19 settembre
Ore 20.45 Lecce-Cagliari 1-2 (5’ T. Gabriel, 33’ Belotti, 71’ Belotti su rigore)
Sabato 20 settembre
Ore 15 Bologna-Genoa
Ore 18 Verona-Juventus
Ore 20.45 Udinese-Milan
Domenica 21 settembre
Ore 12.30 Lazio-Roma
Ore 15 Cremonese-Parma
Ore 15 Torino-Atalanta
Ore 18 Fiorentina-Como
Ore 20.45 Inter-Sassuolo
Lunedì 22 settembre
Ore 20.45 Napoli-Pisa
Classifica:
Napoli 9 punti
Juventus 9
Cremonese 7
Udinese 7
Cagliari 7
Milan 6
Roma 6
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Bologna 3
Sassuolo 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1
(Unioneonline)