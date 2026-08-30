Cagliari-Inter, le pagelle rossoblù: Caprile para quasi tutto, Fazzini non incideLa squadra di Pisacane esce sconfitta ma comunque tra gli applausi della Domus
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Il Cagliari si prende gli applausi della Domus, ma i tre punti vanno all’Inter che vince 0-1: nelle pagelle rossoblù il migliore è Caprile.
Caprile 7,5
Decisivo per tenere il Cagliari in partita sino alla fine.
Zé Pedro 5
Dalle sue parti Dimarco passa un po’ troppe volte.
Deiola 5,5
Prima in difesa, poi a centrocampo: salva su Lautaro Martínez.
(dal 38’ st Ciervo 6)
Rodríguez 6
Salva sulla linea per evitare il gol dell’ex di Barella.
Obert 6
Una sua discesa nel finale dà speranza alla Domus.
Romano 6
Stavolta non ripete la prodezza di Parma.
Winks 5
Ha Çalhanoğlu nella sua zona: complesso anche per lui.
(dal 12’ st Kofler sv)
Entra per dare una variante tattica a Pisacane.
Fazzini 5
Quasi mai nel vivo del gioco.
(dall’11’ st Fadera 6)
Un paio di guizzi niente male.
Adopo 6
Il suo sinistro fa gridare al gol la Domus, Bisseck gli nega l’1-1.
Maldini 5,5
Si fa notare solo per una punizione sulla barriera.
(dal 33’ st Borrelli sv)
Mendy 5
Poche opportunità chiuso dalla difesa dell’Inter.
(dal 12’ st Kevin Carlos 5,5)
Si muove molto, ma non tira.
Pisacane 5,5
Il Cagliari fa quello che può contro l’Inter, alla fine sfiora il pari.