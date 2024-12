QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-INTER

Un buon Cagliari tiene l’urto contro l’Inter: è 0-0 il primo tempo all’Unipol Domus (tutto esaurito, Gianfranco Zola ospite d’onore in tribuna). Scuffet gran protagonista.

Una delle sorprese di formazione di Davide Nicola è il ritorno di Simone Scuffet in porta: subito impegnato al 3' per parare in tuffo un gran destro da fuori di Thuram. Al 14' indecisione della difesa del Cagliari, che con un tocco rimette in gioco Barella altrimenti in fuorigioco: il centrocampista cagliaritano salta Scuffet ma non può calciare, lo fa Mkhitaryan dal limite con un destro alto.

Al 16' lanciato Mkhitaryan, tocco al centro per Lautaro Martínez che appoggia su Dumfries e il suo destro viene parato da un altro grande intervento di Scuffet. Segnalato fuorigioco dell'armeno, che però era in posizione regolare quindi la parata del portiere del Cagliari conta eccome (in caso di gol il Var l'avrebbe convalidato). Dopo un periodo senza particolari emozioni al 28' riappare l'Inter: gran cross di Çalhanoğlu da destra e in tuffo Lautaro Martínez di testa nell'area piccola manca l'1-0 spedendo alto.

La replica del Cagliari non si fa attendere: al 33’ il gran cross è di Zappa, solo leggermente lungo per Piccoli. Sei minuti dopo mette in mezzo Augello, decisivo l’intervento di Bisseck. Su un angolo per l’Inter respinto dalla difesa del Cagliari si coordina l’ex Barella, gran battuta dal limite e ancora Scuffet si oppone.

Tre minuti di recupero con diverse proteste, poi si va al riposo.

