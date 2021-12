Cagliari da domani in ritiro per prepararsi per la gara di lunedì sera con il Torino, ultimo posticipo della sedicesima di campionato.

La decisione sarebbe nata da una proposta della squadra per trovare la massima concentrazione in vista di una partita ancora una volta decisiva per la corsa salvezza.

I rossoblù, dopo l'allenamento di domani, rimarranno al centro sportivo del club. Usciranno da Asseminello soltanto lunedì nel pomeriggio per andare allo stadio.

La squadra di Mazzarri ha lasciato l’ultimo posto in classifica grazie al pari di Verona, ma ha assoluto bisogno di un ritorno alla vittoria contro i granata per avvicinare la zona salvezza e ritrovare sicurezze in vista di un finale del girone d’andata di fuoco: prima si va a San Siro contro l’Inter, poi si torna a Cagliari contro l’Udinese, si chiude all’Allianz Stadium sul campo della Juventus.

Lunedì 6 dicembre, giorno della partita, entrano in vigore anche le nuove disposizioni del governo. Dunque alla Unipol Domus si entra solo con Super Green pass, dunque se vaccinati o guariti dal virus.

Di seguito le probabili formazioni della partita.

Cagliari (4-4-2): 28 Cragno; 4 Caceres, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 12 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 18 Nandez; 10 Joao Pedro, 9 Keita.

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 27 Vojvoda, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Aina; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 19 Sanabria .

Alla Unipol Domus arbitra Massimi della sezione di Termoli.

(Unioneonline/L)

