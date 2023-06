Pareggio 0-0 in casa del Parma, dopo la vittoria in rimonta per 3-2 all’andata e il Cagliari stacca il biglietto per la finale playoff contro il Bari che vale la serie A (QUI LA CRONACA). Ecco le pagelle dei rossoblù.

Radunovic 7

Una parata, con l'aiuto della traversa, che vale una stagione

Zappa 6

Sulla destra difende e riparte

(dal 12' st Altare 6

Nel clima da battaglia si trova a suo agio)

Dossena 6

Primo tempo tra alti e bassi, giallo che vale la squalifica

(dal 1' st Goldaniga 6.5

Entra e prende possesso della difesa)

Obert 7

Non sbaglia un intervento e tiene lontano lo spauraccio Vazquez

Azzi 7

Lascia la scia sulla fascia sinistra del Tardini

Makoumbou 7.5

Una piovra, arpiona tutti i palloni che passano dalle sue parti con una serenità disarmante

Nandez 6.5

Corre dappertutto fin quando ne ha

(dal 35' st Viola 6

Entra bene e, nel finale, sfiora anche il gol su punizione)

Kourfalidis 6.5

Un tempo da combattente

(dal 1' st Di Pardo 6.5

Entra e dalla sua parte non passa nessuno)

Deiola 6.5

Nel primo tempo ci prova dalla distanza, poi combatte fino alla fine

Luvumbo 6.5

Così così sull'esterno, da punta fa impazzire avversari e compagni

Lapadula 6

Gara di sacrificio totale, segna ma è in fuorigioco

(dal 27' st Prelec 6

Praticamente il difensore più avanzato)

Allenatore Ranieri 7

Mette in mezzo i palleggiatori del Parma e porta il Cagliari in finale

