Il Cagliari tiene lo 0-0 al Tardini di Parma e centra la qualificazione alla finale dei playoff promozione contro il Bari, l'8 alla Domus e l'11 al San Nicola.

Ranieri sceglie un Cagliari da corsa, con Makoumbou davanti alla linea difensiva e con una linea a quattro composta da Nandez, Kourfalidis, Deiola e Luvumbo alle spalle di Lapadula. Un 4-1-4-1 che chiude tutte le linee di passaggio al Parma. E anzi sono proprio i rossoblù a prender coraggio. Zappa ci prova al 15' dalla distanza e sfiora la traversa, mentre Chichizola interviene su un sinistro da fuori di Luvumbo. Ci prova due volte anche Deiola, mentre dall'altra parte c'è solo un brivido per un tuffo di Sohm in area su intervento di Dossena. Al 35', l'assist di Makoumbou pesca Lapadula che sterza e poi insacca col sinistro, ma il Var pesca il fuorigioco del bomber italo-peruviano. E al 43' l'occasione d'oro è per Nandez, che tutto solo impegna da distanza ravvicinata Chichizola. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Nella ripresa, si ricomincia con Goldaniga e Di Pardo al posto di Dossena (ammonito) e Kourfalidis. Subito dopo tocca ad Altare che sostituisce Zappa e Ranieri passa alla difesa a cinque, lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa. Lapadula non ne ha più e al suo posto entra Prelec. Dall'altra parte, Pecchia inserisce Zanimacchia, Mihaila e Bonny. E al 29' proprio Bonny fa gridare al gol, con una conclusione ravvicinata toccata da Radunovic sulla traversa. Orsato prima dà il gol, poi le immagini chiariscono che il pallone non ha superato la linea.

Il Tardini diventa una bolgia, il Parma si butta avanti e, al 40', Zanimacchia scheggia la traversa. Ma un minuto dopo è Luvumbo ad avere l'occasione per chiudere il discorso, ma prima tira addosso a Chichizola e poi manda di poco fuori da distanza ravvicinata.

Il finale è per cuori forti, Orsato indica ben 7' di recupero. E al 49' ancora Chichizola salva su una punizione dal limite di Viola. Gli ultimi secondi sono di altissima tensione, ma il Cagliari tiene lo 0-0 fino alla fine e vola in finale.

