È iniziata oggi la marcia del Cagliari verso la trasferta di venerdì a Cosenza, ultima giornata della stagione regolare e sfida decisiva sia per la squadra di Ranieri, che ancora insegue il quarto posto, che per i calabresi, a caccia della salvezza.

Come previsto, ad Asseminello c'era anche Prelec, messo ko sabato da un virus gastrointestinale. L'attaccante sloveno si è allenato parzialmente col gruppo che non ha giocato contro il Palermo, impegnato in una seduta più dura, tra esercitazioni e partitelle.

Solo lavoro di scarico, invece, per quei rossoblù che hanno totalizzato più minuti contro i rosanero. A Cosenza rientrerà tra i disponibili anche Altare, che ha scontato il suo turno di squalifica, mentre restano fuori i soliti Capradossi e Falco. Domani allenamento al mattino.

