Con la ripresa di questo pomeriggio, il Cagliari ha fatto partire l'operazione-Modena.

Scarico in palestra per chi ha partecipato alla vittoria di venerdì scorso contro la Spal, esercitazioni atletiche e tecniche, con partitella finale, per tutti gli altri. Domani è in programma una doppia seduta.

Infermeria ancora particolarmente affollata: Pavoletti, Di Pardo e Goldaniga hanno continuato a lavorare in personalizzato, mentre Viola non è andato oltre una serie di lavori atletici individuali.

Posizione particolare, quella del play arrivato quest'estate a parametro zero dopo una stagione al Bologna. Viola, infatti, sta smaltendo un fastidio muscolare, ma soprattutto attende che si definisca la sua cessione alla Reggina.

E a proposito di mercato, in queste ultime ore di trattative (si chiude martedì alle 20), il Cagliari punta a definire con la Sampdoria l'acquisto di Colley (che arriverebbe in prestito con riscatto legato alla promozione) e a rinforzare l'attacco con una punta di peso. Nel mirino ci sono due giocatori del mercato italiano come Piccoli (al Verona, ma di proprietà dell'Atalanta) e Tsadjout (alla Cremonese, ma del Milan) e due elementi scovati all'estero come il norvegese del Rosenborg Saeter (al momento il favorito) e lo sloveno del Tirol Prelec (ex compagno di Obert nella Primavera della Samp).

In uscita, oltre a Viola, si cerca una sistemazione per Millico, mentre Goldaniga potrebbe rimanere nonostante l'arrivo di Colley.

