Il pareggio di ieri sera a Marassi non spazza via i dubbi legati alle due sconfitte consecutive del Cagliari con Bari e Venezia alla Unipol Domus. Ma quello di Genova potrebbe essere un punto di ripartenza per i rossoblù di Liverani. Una partita tra luci e ombre quella contro i grifoni genovesi che hanno costruito molto e concretizzato nulla, grazie anche alla splendida forma di Radunovic.

Zero gol subiti, ma anche zero tiri nello specchio della porta avversaria. Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dallo scampato pericolo: un ulteriore ko sarebbe stato difficile, sotto il profilo mentale, da superare. E anzi avrebbe aperto un'altra settimana di preoccupazioni e polemiche. Liverani è fiducioso, ma chiede tempo e pazienza.

Cosa ha funzionato?

Il mister è contento del riscatto della retroguardia dopo il poker calato dal Venezia alla Domus. Anche se è vero che qualche pericolo il Cagliari l'ha corso e che Radunovic è stato tra i migliori in campo: "Abbiamo fatto un'ottima gara difensiva - ha detto a fine partita - sarà importante lavorare sull'equilibrio tra le due fasi. Col Venezia avevamo avuto una giornata negativa smarrendoci, stavolta non abbiamo subito gol e dimostrato ancora una volta solidità come in precedenza".

Ma c'è ancora molta strada da fare: "Dobbiamo migliorare in uscita - ha aggiunto il mister - con la prima giocata, lo spazio c'era, serve più pulizia tecnica perché altrimenti vai in sofferenza contro chiunque. Chi conquista palla deve pulire la sfera per poter poi sviluppare il nostro gioco. Per vincere i campionati serve pazienza, i bilanci li faremo tra qualche mese".

Testa già al Brescia, ha spiegato il tecnico, "per dare valore a quanto è stato fatto con il Genoa". Qualche strascico per il doppio passo falso c'è ancora: "Paghiamo un po' di tensione e pressione da parte di tutto l'ambiente, noi dobbiamo capire che possiamo solo costruire il nostro futuro senza guardare al passato, che non possiamo cambiare. Siamo all'ottava giornata, fino a marzo c'è tempo per tutti e quindi occorrono calma e voglia di lavorare giorno dopo giorno".

In settimana Liverani punterà a recuperare gli infortunati Barreca e Rog per il match casalingo di sabato (ore 14) contro le rondinelle, per ora quarte della classe.

