Una maratona di trentotto partite per chiudere al quinto posto. Ora il Cagliari si prepara al vero rush finale, i playoff che partiranno sabato alla Domus contro il Venezia (orario da stabilire e che dovrebbe essere ufficializzato lunedì), una sfida secca che permetterà alla squadra qualificata di incontrare in semifinale, con gara d'andata e ritorno il Parma, quarto classificato.

Ranieri ha concesso ai rossoblù due giorni di riposo, dando appuntamento per la ripresa degli allenamenti a lunedì pomeriggio ad Asseminello. La scelta di risparmiare i diffidati a Cosenza ha pagato, visto che contro il Venezia saranno regolarmente a disposizione Goldaniga, Makoumbou, Nandez e Luvumbo (solo gli ultimi due sono stati impiegati nel secondo tempo). Sul fronte infortuni, invece, out Capradossi e Falco, saranno da valutare le condizioni di Millico, costretto al forfait per una contusione alla caviglia rimediata durante la rifinitura pre Cosenza.

