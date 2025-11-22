Cagliari-Genoa finisce 3-3 ed è un grande peccato per i rossoblù di Pisacane, andati avanti con una doppietta di Borrelli e ripresi da un incredibile gol da centrocampo di Martín: nelle pagelle, dopo tanti miracoli, per una volta lo sfortunato protagonista è Caprile.

Caprile 5

Scavalcato dalla punizione di Martín prende un gol clamoroso.

Zappa 6

Splendido l'assist per il 3-2 di Borrelli.

Mina 5,5

Si prende un giallo nel finale lottando con Colombo.

Luperto 5,5

Il salvataggio in avvio vale come un gol, sul resto tentenna.

Palestra 6

Meglio quando torna sulla fascia destra.

Deiola 6,5

Al rientro dall'infortunio, dà tutto finché ne ha: suo l'assist del 2-2.

(dal 31' st Gaetano 6)

Leali gli nega quello che sarebbe stato un epico 4-3.

Prati 5,5

Qualche tiro fuori misura e un giallo a inizio ripresa, poi esce.

(dal 12' st Adopo 6)

Non dà il cambio di passo che necessitava.

Felici 5,5

Alcuni buoni spunti alternati da errori troppo banali.

(dal 12' st Idrissi 6)

Cerca di mettere cross in mezzo, spesso murato.

S. Esposito 6,5

Il gol del 2-2 per rilanciarsi.

(dal 26' st Luvumbo 5,5)

Non riesce a essere innescato in velocità quando serviva tenere palla.

Folorunsho 5,5

Si nota solo nel finale provocando l'espulsione di Norton-Cuffy.

Borrelli 7,5

Doppietta per sbloccarsi forse definitivamente, splendido il 2-2.

(dal 26' st Pavoletti 5,5)

Un colpo di testa respinto nel finale.

Pisacane 6

La squadra mette il cuore, la vittoria sfuma per una casualità.

© Riproduzione riservata