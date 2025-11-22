Per il Genoa, nonostante il doppio vantaggio, il 3-3 a Cagliari è un pareggio che vale per come i rossoblù liguri sono riusciti a evitare la sconfitta con un rocambolesco gol da metà campo di Martín. «L'atteggiamento mi è piaciuto molto, sono soddisfatto di quello che ho visto», dice Daniele De Rossi, sostanzialmente alla prima in panchina coi liguri perché due settimane fa con la Fiorentina era squalificato. «Mi piace che non si sia persa intensità e voglia di fare i duelli, dobbiamo fare meglio sotto tanti punti di vista ma secondo me abbiamo fatto bene. Avrei voluto vincere, sul 3-2 ho pensato che ero comunque contento di quello che stavo vedendo tranne che del tabellone».

Il Genoa sta cambiando forma dopo l'esonero di Vieira. «Ho visto fare meglio certe cose rispetto alla Fiorentina», ammette De Rossi. «Potevamo anche portarla a casa, quello che ho visto oggi mi è piaciuto». Considerato che più volte sottolinea come ci sia da migliorare, il tecnico romano spiega in cosa: «Troppo facile dire prendere meno gol, perché sono tanti cinque in due partite. L'atteggiamento ci porta a esporci e avere un po' di rischi, ma bisogna dire che sul terzo gol sono stati bravi loro e non c'è da cercare il pelo nell'uovo».

La classifica del Genoa non è certo delle migliori, ma De Rossi trova indicazioni positive. «Certo, abbiamo fatto gol in maniera fortunosa: dopo 180' l'episodio ha girato a nostro favore, ma parliamo di un portiere che prima aveva fatto delle parate. Avrei voluto vincere, ma da uomo di calcio so che bisogna prenderci questo punto». L'ex Roma è contento anche del reparto offensivo: «Colombo e Vitinha tutti e due bene, anche Valentín Carboni quando è entrato. Sono contento degli attaccanti che abbiamo, ma ho visto un'ottima prestazione forse da parte di tutti. Arriveranno anche momenti dove con queste prestazioni non prendiamo gol». E Østigård è andato a segno per la terza giornata consecutiva. «Ha una mentalità bella, cerca sempre il gol e poteva fare anche il 3-4 all'ultimo».

