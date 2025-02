Gianluca Gaetano potrà essere convocato per Cagliari-Juventus. L’ufficialità arriverà sabato nel pomeriggio, dopo l’allenamento di rifinitura a porte aperte all’Unipol Domus (ore 10.30), ma il fantasista è ormai recuperato. Il numero 70 aveva saltato la trasferta di Bergamo per una contusione al ginocchio, ora superata: oggi si è allenato per intero con la squadra, dopo averlo fatto parzialmente nella giornata di ieri.

Con Gaetano, la seduta odierna è cominciata con dei lavori di attivazione tecnica. A seguire prove tattiche svolte in funzione del match di domenica sera, a chiudere la sessione di lavoro Davide Nicola e il suo staff hanno fatto disputare una partita giocata su campo ridotto.

L’unico indisponibile per Cagliari-Juventus resta il terzo portiere Giuseppe Ciocci, fuori dall’inizio del 2025 per un infortunio alla spalla. Per domenica (ore 20.45) atteso il tutto esaurito: pochissimi i biglietti disponibili, con le limitazioni per nati e residenti in Piemonte. Domani allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini.

© Riproduzione riservata