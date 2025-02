Limitazioni per i tifosi juventini in vista della trasferta dei bianconeri alla Domus in programma domenica 23 febbraio alle 20.45.

Biglietti solo per il settore ospiti e destinati unicamente ai nati e residenti in Piemonte e titolari di tessera “Juventus card”.

Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, alla luce delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per evitare ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico.

È solo l’ultimo di una lunga serie di provvedimenti emessi nelle ultime settimane, alcuni dei quali hanno riguardato anche le trasferte dei tifosi del Cagliari, cui sabato scorso hanno espresso solidarietà i colleghi atalantini.

