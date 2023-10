Non vuole crederci Eusebio Di Francesco, per la sconfitta del Frosinone a Cagliari dopo essere stato avanti 0-3 fino al 71'.

«Per me è inspiegabile stare a giustificare una sconfitta del genere, dopo essere stato in vantaggio di tre gol», dice nel post partita. «Abbiamo concesso qualche occasione, ma anche creato tanto. Abbiamo smesso di giocare, poi il Cagliari ci ha messo quello che aveva: merito loro e grandi demeriti nostri. È un qualcosa che non riesco ancora a credere, faccio fatica a giustificare queste situazioni. C’erano dei momenti in cui dovevamo attaccarci al risultato, non ci siamo riusciti».

E c'è un'altra cosa che non apprezza dai suoi: «Siamo andati a terra quattro-cinque volte, è la cosa che mi ha dato più fastidio. Ci si alza e si corre, questa cosa non deve più accadere».

