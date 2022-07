Visite mediche al mattino presso Villa Stuart a Roma, poi in volo verso Cagliari per la firma e per la prima avventura nel calcio che conta dopo lo scudetto vinto con la Primavera dell’Inter.

Il 19enne argentino Franco Carboni è già ad Asseminello, pronto a sostituire Lykogiannis e Dalbert nel ruolo di terzino sinistro.

È il terzo acquisto, dopo Alessandro Di Pardo e Nicolas Viola.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto (ed eventuale controriscatto da parte dei nerazzurri).

È atteso in Sardegna, invece, per la settimana prossima il centrocampista congolese del Maribor Antoine Makoumbou.

Domani intanto, nel campo 1 del centro sportivo rossoblù, primo test per il nuovo Cagliari di Liverani contro una rappresentativa sarda composta da giocatori di Prima e Seconda Categoria. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.

