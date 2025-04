Il Cagliari si affida a Zito Luvumbo, fra le scelte per affrontare la Fiorentina. Nel match che alle 18.30 – assieme agli altri tre recuperi Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese – conclude la trentatreesima giornata di Serie A (la sfida della Domus doveva essere lunedì, rinviata all’ultimo per la morte di Papa Francesco) l’angolano sarà titolare nel 4-2-3-1 di Davide Nicola che avrà come di consueto Roberto Piccoli punta centrale. Gabriele Zappa e Tommaso Augello gli esterni bassi, resta fuori José Luis Palomino e rientra Sebastiano Luperto in difesa.

Il fantasista rossoblù per Cagliari-Fiorentina è Nicolas Viola, ancora una volta preferito rispetto a Gianluca Gaetano. Ma un’altra sorpresa è a centrocampo, dove c’è Matteo Prati assieme a Michel Adopo e resta fuori Antoine Makoumbou (con Alessandro Deiola squalificato). Nei viola, Raffaele Palladino deve rinunciare a Moise Kean: l’attaccante era arrivato in Sardegna con la squadra domenica, aveva svolto la rifinitura ieri ad Assemini (ospite dei rossoblù al Crai Sport Center) ma nelle ultime ore ha lasciato il gruppo per dirigersi a Parigi, per motivi familiari, e rientrerà a Firenze soltanto nei prossimi giorni. Con Albert Guðmundsson giocherà l’argentino Lucas Beltrán, preferito a Nicolò Zaniolo.

L’arbitro sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca in diretta dall’Unipol Domus con Lele Casini e a seguire il post partita con tutte le interviste e i commenti a caldo. Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Marin, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, L. Ranieri; Dodô, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Guðmundsson, Beltrán.

In panchina: P. Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Parisi, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.

