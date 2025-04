Ancora una volta è la Prefettura a stabilire chi può andare a vedere le partite del Cagliari allo stadio. Dopo le note vicende di Empoli, e non solo, oggi il prefetto di Cagliari ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Firenze per il match di lunedì alle 15. In aggiunta, i tagliandi per il settore ospiti (poco più di 400 posti) saranno disponibili per i soli tifosi fidelizzati A.C. Fiorentina (ossia con la fidelity card della società toscana) residenti in altre province.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti prenderà il via dalle ore 16 di oggi, fino alle 19 del 20 aprile, al costo di 32 euro compresa prevendita. Come di consueto, non sarà possibile acquistarli il giorno della partita. Per il resto dell’impianto, restano pochissimi tagliandi a disposizione nei settori Tribuna centrale blu Sud, Tribuna laterale blu Nord e Tribuna laterale blu Sud, con prezzi 90 euro intero e 60 euro ridotto.

In campo, il Cagliari si è allenato stamattina al Crai Sport Center di Assemini. Seduta iniziata con degli esercizi di attivazione, accompagnati da una sessione di lavoro tattico: sviluppi di gioco svolti in funzione della gara e partite a tema giocate in spazi ridotti. Domani si replica, sempre di mattina.

© Riproduzione riservata