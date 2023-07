Mancano visite mediche e firma sul contratto, ma ormai è fatta: Jakub Jankto nella prossima stagione giocherà con la maglia del Cagliari.

Classe 1996, nato a Praga, il centrocampista della nazionale ceca torna così in Italia dopo le esperienze all’Ascoli, all’Udinese e alla Sampdoria.

Acquistato nel 2021 dal Getafe, nella scorsa stagione ha giocato in prestito in patria, allo Sparta Praga, collezionando 15 presenze e mettendo a segno una rete.

Lo scorso febbraio aveva deciso di fare coming out, rivelando di essere omosessuale, «per smettere di nascondermi».

«Come tutti gli altri ho i miei punti di forza, i miei punti deboli. Ho una famiglia, i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore», aveva scritto su Instagram.

Nei prossimi giorni è atteso in Sardegna, pronto a dare il suo apporto a mister Ranieri e al Cagliari e a dire la sua non solo in mediana ma anche in fase realizzativa.

Il gol è un vizio che in Italia non ha mai smesso di togliersi: nella sua ultima stagione alla Samp (2020-2021) erano state 6 le reti messe a segno in campionato.

