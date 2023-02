«Sono omosessuale e non voglio più nascondermi».

Così il centrocampista ceco Jakub Jankto, ora allo Sparta Praga ed ex – tra le altre – di Ascoli, Udinese e Sampdoria, ha fatto coming out con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Come tutti gli altri ho i miei punti di forza, i miei punti deboli. Ho una famiglia, i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore», ha scritto ai suoi followers.

L’annuncio non è il primo nella storia del calcio ma è quello che, grazie alla carriera di alto livello di Jankto – che vanta 45 presenze con la maglia della Repubblica Ceca – è destinato ad avere un impatto mediatico straordinario. Per questo motivo c’è già chi parla di una “giornata storica”, che sfida l’omofobia fuori e dentro il campo.

Il 27enne ha partecipato a Euro 2020 con la maglia della sua nazionale. È arrivato in Italia nel 2015 per giocare nelle fila dell’Udinese, poi il prestito all’Ascoli per la Serie B. L’esordio in A nella stagione 2016-2017 a Udine, successivamente la Sampdoria prima di lasciare l’Italia alla volta della Spagna. In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.

