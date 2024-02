Finisce 0-0 il primo tempo della Domus tra Cagliari e Napoli

Ranieri conferma dieci undicesimi della formazione iniziale di Udine, con Zappa che lascia il posto a Nandez, che dovrà occuparsi di Kvaratshkelia. Gara equilibrata, col Napoli che tiene palla e il Cagliari che prova a pungere in contropiede, affidandosi agli spunti di Luvumbo e Gaetano.

Meret, al 24', deve intervenire su un colpo di testa di Lapadula, mentre Scuffet (28') si deve tuffare su una conclusione dalla distanza di Raspadori.

Al 32' il Cagliari passa con un autogol di Rrahmani, ma il Var richiama Pairetto che annulla per una posizione in fuorigioco di Lapadula. Al 42' Meret esce a valanga e Luvumbo, a porta vuota, mette fuori di testa. Si gioca per altri 4', ma il punteggio non cambia e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO

