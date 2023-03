In una giornata dedicata alla doppia seduta di allenamento, l'ostacolo maggiore per i giocatori del Cagliari è stato il vento.

Mattinata divisa tra palestra e tattica in campo, al pomeriggio spazio a esercitazioni e partitelle, sempre con il maestrale a condizionare il lavoro. Tanto che Ranieri ha chiesto ai rossoblù di cercare soprattutto il gioco rasoterra per poter resistere alle condizioni atmosferiche.

Sul fronte infortuni, proseguono nel lavoro personalizzato Pavoletti, Rog, Viola, Luvumbo e Kourfalidis. Gli ultimi due hanno ripreso a correre e sperano di recuperare in tempo per la trasferta di sabato pomeriggio in Calabria contro la Reggina.

Domani mattina, mercoledì, allenamento al mattino e porte aperte per i tifosi, che potranno seguire la seduta dalla tribuna del Campo 1 di Asseminello. Accesso consentito a chi si presenterà col modulo scaricabile dal sito del Cagliari e compilato. Ingresso dalle 10.30.

