Cagliari, Di Pardo ai saluti: accordo trovato con la SampdoriaIl terzino classe ‘99 lascia l’Isola dopo quasi 4 anni, 27 presenze e 1 gol decisivo contro il Palermo in Coppa Italia
Prosegue senza sosta il mercato del Cagliari che, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Agustin Albarracin, si muove anche in ottica cessioni. Come confermato dalla società, infatti, i rossoblù avrebbero trovato l’accordo per il passaggio, a titolo definitivo, di Alessandro Di Pardo alla Sampdoria.
Il terzino classe ‘99, che con il Cagliari ha collezionato un totale di 27 presenze mettendo a referto 1 gol in Coppa Italia, ha firmato un contratto che lo legherebbe ai blucerchiati fino al 2029.
«Arrivato in Sardegna nell’estate 2022 – scrive il Cagliari in una nota – alla sua prima stagione in rossoblù ha totalizzato 21 presenze, dando il suo sostanziale contributo alla promozione nella massima serie, titolare anche nella finale play-off vinta a Bari, l’11 giugno 2023.
Professionista, esempio di serietà, il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù in questi anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera. Grazie di tutto, Dipa».
(Unioneonline/ n.s.)