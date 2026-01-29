Prosegue senza sosta il mercato del Cagliari che, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Agustin Albarracin, si muove anche in ottica cessioni. Come confermato dalla società, infatti, i rossoblù avrebbero trovato l’accordo per il passaggio, a titolo definitivo, di Alessandro Di Pardo alla Sampdoria.

Il terzino classe ‘99, che con il Cagliari ha collezionato un totale di 27 presenze mettendo a referto 1 gol in Coppa Italia, ha firmato un contratto che lo legherebbe ai blucerchiati fino al 2029.

«Arrivato in Sardegna nell’estate 2022 – scrive il Cagliari in una nota – alla sua prima stagione in rossoblù ha totalizzato 21 presenze, dando il suo sostanziale contributo alla promozione nella massima serie, titolare anche nella finale play-off vinta a Bari, l’11 giugno 2023.

Professionista, esempio di serietà, il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù in questi anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera. Grazie di tutto, Dipa».

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata