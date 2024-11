Un punto con la Juventus, tre col Torino, uno col Milan e uno ieri al Ferraris, per giunta pesantissimo perché in uno scontro diretto. Sono i sei conquistati dal Cagliari in rimonta, ossia da posizione di svantaggio: un dato che dimostra come i rossoblù abbiano nelle loro caratteristiche la capacità di saper reagire a un punteggio sfavorevole. E che mette la squadra di Davide Nicola fra quelle che hanno fatto meglio in questa condizione: solo due big come Atalanta e Lazio, entrambe seconde in classifica a -1 dal Napoli, hanno fatto meglio con sette a testa.

Il Cagliari è andato in svantaggio in dieci partite su tredici (peggio solo il Genoa, che dopo il momentaneo 0-1 di Marin ieri è salito a undici). Ha poi vinto una volta, coi granata, e pareggiato tre con sei sconfitte. Le uniche gare in cui non ha dovuto rincorrere sono lo 0-0 alla prima giornata con la Roma (l'unica partita con la porta inviolata), la successiva col Como (1-1, in questo caso facendosi rimontare) e la prima vittoria stagionale a Parma (dove è andato tre volte sopra). La squadra finita meno volte sotto nel punteggio è la Juventus (due, poi diventate altrettanti pareggi), seguita da Bologna e Napoli con tre.

Un atteggiamento, quello tenuto ieri dal Cagliari, che ha trovato il particolare apprezzamento del presidente Tommaso Giulini, per il carattere con cui la squadra si è ribellata alla sconfitta negli ultimi minuti e in uno stadio che spingeva per il Genoa. Atalanta e Lazio, le due in testa a questa speciale classifica, sono anche le uniche che hanno vinto più di una partita ribaltando il risultato. Mentre Bologna, Empoli e Lecce sono quelle col rendimento peggiore: appena un punto, coi felsinei però in sole tre occasioni e le altre due che devono giocare oggi (rispettivamente contro l'Udinese alle 18.30 e a Venezia alle 20.45).

