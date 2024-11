Due rigori permettono al Cagliari di andare a segno in casa del Genoa: è 2-2 al Ferraris per un punto che consente di muovere la classifica. Pareggia Piccoli all’88’.

Al 5' angolo per il Cagliari, Marin mette in mezzo e colpisce di testa Mina chiedendo un tocco di mano di Thorsby. Che, effettivamente, tocca col braccio sinistro altissimo: l'arbitro Sozza, richiamato dal Var Marini, va al monitor e dà rigore trasformato da Marin all'8'. Quattro minuti e pareggio del Genoa: su rimessa laterale Pinamonti e Mina a contrasto in area, palla buona per Frendrup che calcia da posizione centrale e fa 1-1.

Altro corner per il Cagliari al 19', sempre Marin su Mina e il suo colpo di testa stavolta è alto. Due minuti dopo l'occasionissima è del Genoa: gran palla di Badelj per Miretti, controllo in area e sinistro a lato di un soffio. Bravissimo nell’occasione Zortea in contrasto, a evitare che Thorsby possa deviare da due passi. La replica ospite è al 32', con cross di Zappa su cui Leali esce male e Piccoli di testa spedisce alto.

Nel secondo dei due minuti di recupero del primo tempo si accende Gaetano: bel tiro col destro sul palo lontano e Leali manda in corner. Ma è proprio lui, al 58’, a mancare l’1-2: Marin lo serve in area su rinvio errato di Leali, controllo e sinistro a botta sicura parato dal portiere che riscatta l’errore precedente. È la svolta: passano trenta secondi, Luperto scivola sulla fascia e dà campo libero a Thorsby, che dal fondo sulla destra mette in mezzo per la girata rasoterra vincente di Miretti.

Dopo cinque minuti (64') ed entrano Obert e Pavoletti per Augello e Zortea, poi anche Makoumbou per Marin appena ammonito. Ma è ancora Miretti a inventare per Pinamonti, destro a incrociare respinto da Sherri. Gli ultimi due cambi del Cagliari sono Viola per Gaetano e Deiola per Adopo. A quattro minuti dal termine rimpallo in area, Piccoli anticipa Martín che gli calcia la gamba: secondo rigore del pomeriggio. Va proprio Piccoli, che spiazza Leali per il 2-2 all’88’.

Al 92’, su quattro minuti di recupero, rosso diretto per Viola per un intervento con la gamba sinistra molto alta su Badelj. Ma, anche in questo caso, interviene il Var Marini perché il fallo non è così pesante: diventa giallo. Sull’ultimo pallone tiro di Vitinha che schizza sul braccio proprio di Viola in area, proteste del Genoa ma è involontario e finisce 2-2.

