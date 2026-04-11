Ci ha messo due minuti Zé Pedro per essere determinante in Cagliari-Cremonese. In campo dal 61’, al 63’ ha fatto partire il cross che Esposito di testa ha trasformato nel gol partita. «Era importante ottenere i tre punti», le parole del difensore portoghese. «Sapevamo il valore di questa partita, ci prendiamo la vittoria che ha un grande peso in classifica. Ma dobbiamo avere già la testa agli altri punti da conquistare, e ottenerli rapidamente».

Zé Pedro sta mostrando una netta crescita, nel suo primo anno di Serie A. E Pisacane, in conferenza stampa, ha detto di aver pensato il piano gara proprio tenendolo in panchina all’inizio per averlo fresco nel momento decisivo del match. «Sapevo di poter dare una mano, era importante entrare forte e dare subito ritmo al mio gioco. Sento di esserci riuscito e sono molto felice per aver aiutato la squadra a raggiungere la vittoria».

Sull’assist per Esposito, Zé Pedro riassume la giocata in poche parole: «Voglio però dare valore a tutto il lavoro della squadra. Sarei molto felice se fosse un altro compagno a fare l’assist: l’obiettivo principale della partita di oggi erano i tre punti».

Sul suo ambientamento, Zé Pedro ha tante certezze: «Il calcio italiano è molto più difficile del portoghese, ancor di più per un difensore centrale che trova attaccanti di livello. Devo essere bravo in settimana per prepararmi, poi l’esperienza e l’ambientamento fanno parte di un processo. I tifosi hanno l’ambizione che un giocatore arrivi e dia subito un gran contributo: è un’esigenza normale, ma serve tempo per adattarsi e imparare la lingua. Sto migliorando giorno dopo giorno, mi rende migliore ma non abbiamo ancora ottenuto nulla».

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