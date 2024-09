Il Cagliari cerca il rilancio in Coppa Italia contro la Cremonese, nei sedicesimi di finale. Partita in gara secca, con calcio d’inizio alle ore 18.30 alla Domus, e Davide Nicola opta per il turnover massiccio come già anticipato ieri nelle dichiarazioni della vigilia.

Fra le novità decise dal tecnico, dopo i giorni di ritiro passati ad Asseminello, ci sono l’esordio assoluto in rossoblù per il portiere Alen Sherri, il ritorno di Gianluca Lapadula in attacco (anche capitano) e la presenza di Michel Adopo a centrocampo. Si rivedono Adam Obert e José Luis Palomino in difesa, con Mattia Felici che dovrebbe agire sulla stessa linea di Gianluca Gaetano.

Arbitra Kevin Bonacina, chi vince (in caso di parità al 90’ direttamente rigori) accede agli ottavi di finale dove a dicembre sarà impegnato in casa della Juventus. Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Cremonese.

Cagliari (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Palomino, Obert; Azzi, Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano, Felici; Lapadula.

In panchina: Ciocci, Scuffet, Luperto, Viola, Deiola, Marin, Zortea, Cogoni, Luvumbo, Kingstone, Piccoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Lochoshvili, Antov, Moretti; Barbieri, Majer, Pickel, Milanese, Quagliata; Johnsen, De Luca.

In panchina: Fulignati, Jungdal, Buonaiuto, Bianchetti, Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vázquez, Vandeputte, Nasti.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

