Cagliari-Cremonese, le pagelle rossoblù: Esposito gol liberatorio, Zé Pedro grande impattoLe valutazioni della squadra di Pisacane, che si è aggiudicata il fondamentale scontro salvezza
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Il Cagliari si aggiudica lo scontro salvezza con la Cremonese e torna a vincere come non accadeva dal 31 gennaio: nelle pagelle del fondamentale 1-0 la scena se la prende, ovviamente, Sebastiano Esposito autore del gol partita.
Caprile 6
Non tanti interventi, ma evita guai nel primo tempo.
Palestra 6,5
Meno debordante del solito partendo da dietro, ma fa comunque tanto.
Mina 6
Stremato e dolorante nel finale, ma dà tutto per tenere l’1-0.
Juan Rodríguez 6
Rischia con uno scivolone su Bonazzoli nel primo tempo.
(dal 44’ st Dossena sv)
Obert 6
Un gran cross che non diventa assist per il miracolo di Audero su Deiola.
Mazzitelli 5,5
Il polpaccio lo tradisce dopo mezz’ora.
(dal 31’ pt Adopo 5,5)
Non entra benissimo, chiamato a freddo, poi si riprende solo in parte.
Gaetano 6
Sfida da ex, prova a inserirsi centralmente senza fortuna.
Deiola 6,5
Audero gli nega il 2-0 su un colpo di testa.
Esposito 7
Cancella la paura e trova un gol che può valere la stagione.
(dal 44’ st Belotti sv)
Cinque minuti recupero incluso dal valore pesantissimo: è il suo rientro.
Borrelli 5,5
Tanta protezione del pallone, nessun tiro. Chiede spesso il fallo invano.
(dal 16’ st Mendy 6)
Gestisce la palla che Zé Pedro trasforma nell’assist dell’1-0.
Folorunsho 5
Vicino al gol in chiusura di primo tempo, mira da rivedere.
(dal 16’ st Zé Pedro 6,5)
Appena entrato piazza subito il cross del gol partita.
Pisacane 6,5
Si giocava tanto e si prende la vittoria che serviva, anche coi cambi.