La Cremonese non riesce a prendere punti da Cagliari e resta in piena zona retrocessione, col cambio in panchina che aveva funzionato due giornate fa vincendo a Parma ma non nelle successive gare. L’1-0 di Cagliari mantiene i grigiorossi terzultimi, a pari punti col Lecce. «La squadra mi è piaciuta molto fino al gol subito, ma lo posso anche mettere in conto perché fa parte della gara», l’analisi di uno dei grandi ex, Marco Giampaolo.

«Abbiamo cercato di non far giocare il Cagliari e ci siamo riusciti», aggiunge Giampaolo. Che però ha un rammarico: «Quello che non mi è piaciuto è stati gli ultimi 25’, dove non abbiamo avuto la reazione giusta. Potevamo andarcene a casa prima: fra perdite di tempo, giocatori per terra e noi che non siamo stati bravi a mettere pressione la partita è come se fosse finita lì».

Domani, il Lecce sarà ospite a Bologna. Ma per la Cremonese c’è da mettere punti in classifica, altrimenti la retrocessione sarà quasi scontata. «Questa è una sconfitta che non ci sta, per quella che è stata la gara in generale», dice Giampaolo. «Per quanto abbiamo dimostrato era ampiamente meritato il risultato, ma la reazione non c’è stata».

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