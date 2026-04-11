C’era Alessandro Deiola con la fascia da capitano al braccio nel Cagliari che oggi ha battuto la Cremonese. E, accanto al match winner Sebastiano Esposito, non poteva che esserci anche lui a commentare la fondamentale vittoria per 1-0 dell’Unipol Domus che scaccia via tante paure per i rossoblù.

«No, non abbiamo avuto paura durante la partita», dichiara Deiola sulla gestione dei 90’. «Sapevamo che era una partita piena di insidie e che poteva essere difficile, siamo stati bravi a restare compatti e soffrire il meno possibile. Poi siamo stati bravi a portarla a casa con Esposito».

Il Cagliari è salito a 33 punti, +6 sulla zona retrocessione occupata proprio dalla Cremonese e dal Lecce che giocherà domani a Bologna. «Questa vittoria conta tantissimo», prosegue Deiola. «La aspettavamo da nove partite, era il momento giusto. Ci siamo compattati, abbiamo cercato di tirare fuori il meglio di noi stessi e ci siamo riusciti. Questa vittoria vale tantissimo per il nostro cammino, adesso siamo più vicini al nostro obiettivo e dobbiamo continuare con questo spirito. Speriamo che sia la prima di tante».

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