Sarà Kevin Bonacina della sezione Aia di Bergamo l’arbitro di Cagliari-Cremonese, la partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 18.30 all’Unipol Domus. Come assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1) e Paolo Laudato (Taranto), quarto ufficiale Alberto Ruben Arena (Torre del Greco), al Var Gianpiero Miele (Nola) con assistente Var Francesco Meraviglia (Pistoia).

Per Bonacina è la prima volta designato per dirigere una partita dei rossoblù. Si gioca in gara secca, con rigori in caso di parità al 90’ (senza tempi supplementari), chi vince accede agli ottavi di finale dove sarà ospite della Juventus a dicembre. Questi tutti gli altri arbitri del turno di Coppa Italia, c’è il cagliaritano Giuseppe Collu per Napoli-Palermo:

Lecce-Sassuolo, martedì 24 settembre ore 16: Daniele Perenzoni.

Torino-Empoli, martedì 24 settembre ore 21: Davide Ghersini.

Pisa-Cesena, mercoledì 25 settembre ore 16: Daniele Rutella.

Udinese-Salernitana, mercoledì 25 settembre ore 18.30: Francesco Cosso.

Genoa-Sampdoria, mercoledì 25 settembre ore 21: Federico La Penna.

Monza-Brescia, giovedì 26 settembre ore 18.30: Federico Dionisi.

Napoli-Palermo, giovedì 26 settembre ore 21: Giuseppe Collu.

