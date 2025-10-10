Cagliari, continuano gli infortuni: per Di Pardo niente allenamentoIl laterale si è fermato nel test con la Primavera di giovedì pomeriggio
Non c'è pace a livello di infortuni per il Cagliari, che in queste ultime settimane ha pagato un prezzo carissimo (in particolare con Andrea Belotti). Nell'allenamento a porte aperte di ieri, il test da poco più di un'ora con la Primavera di Francesco Pisano, si è fermato Alessandro Di Pardo che è uscito al 24' del primo mini-tempo: per lui un affaticamento al polpaccio destro, che lo ha tenuto a riposo anche nella seduta di oggi.
Al Crai Sport Center di Assemini personalizzato per Gianluca Gaetano, Juan Rodríguez, Marko Rog, Nicola Pintus, Gabriele Zappa e Boris Radunović, mentre Yerry Mina prosegue le terapie dopo l'infortunio di domenica scorsa nel primo tempo di Udinese-Cagliari. Degli assenti al Bluenergy Stadium, nell'ultima partita prima della sosta, non ha ancora recuperato nessuno.
La seduta di oggi del Cagliari ha visto attivazione ludica per iniziare, poi una serie di giochi di posizione ed esercitazioni tattiche. Domani allenamento mattutino.