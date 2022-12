Il Cagliari torna alla vittoria.

Ecco chi sale e chi scende dopo il successo contro il Cosenza.

Chi sale: Nahitan Nandez

La fascia da capitano non poteva avvolgere braccio migliore, contro il Cosenza.

A Palermo era stato uno dei peggiori, anche per questo - forse - lunedì sentiva più di altri il peso della responsabilità e ci ha messo da subito il carico da novanta.

Trasformando ogni contrasto in un duello, recuperando un pallone dietro l’altro, correndo anche per i compagni e trascinando la squadra sino alla trequarti. Di forza. Di rabbia. Di prepotenza. E con Nandez a questi livelli - oggettivamente - il Cagliari parte sempre avvantaggiato in Serie B, qualunque sia l’avversario.

Chi scende: Zito Luvumbo

Sa di avere una marcia in più, e forse è proprio questo il problema. Troppo impulsivo, al limite dell’egocentrismo a volte. Fatica così a gestirsi e finisce quasi sempre con lo strafare. Indubbiamente, il cambio di modulo non lo ha agevolato. Sembra quasi aver avuto un’involuzione negli ultimi mesi e - per quanto metta costantemente sotto pressione la retroguardia avversaria - spreca troppi palloni.

Peccati di gioventù, ci stanno. Trovargli la giusta collocazione e rilanciarlo sarà uno dei primi obiettivi di Ranieri.

© Riproduzione riservata