M'Bala Nzola al Cagliari a titolo definitivo. Acquistato proprio nelle ultime battute del calciomercato, il centravanti angolano, 30 anni, che arriva dalla Fiorentina, è l’ultimo rinforzo dei rossoblù .

Intanto il Cagliari ha annunciato l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yukinari Sugawara, che si trasferisce in rossoblù dal Southampton con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nato a Toyokawa, in Giappone, il 28 giugno 2000, Sugawara è un difensore duttile e moderno, capace di interpretare più ruoli sulla fascia destra. Terzino di formazione, può essere impiegato anche come esterno di centrocampo e, all’occorrenza, come difensore centrale. Cresciuto nel Settore giovanile del Nagoya Grampus, nell’estate 2019 viene ingaggiato dall’AZ Alkmaar. In cinque stagioni con il club olandese raccoglie 198 presenze, 14 gol e 29 assist tra tutte le competizioni, affermandosi come uno dei giovani esterni più interessanti dell’Eredivisie e maturando anche una significativa esperienza nelle competizioni europee.

Nel luglio 2024 approda in Inghilterra al Southampton. Nella sua prima stagione in Premier League disputa 35 gare. Nell’agosto 2025 si trasferisce in prestito al Werder Brema, con cui nella stagione 2025/26 è sceso in campo 31 volte in Bundesliga, dando il suo contributo alla squadra con 6 assist.Importante anche il percorso con la Nazionale giapponese. Nel novembre 2023 ha realizzato il suo primo gol con il Giappone in trasferta contro l’Indonesia; nel 2024 ha preso parte alla Coppa d’Asia. Quest’estate ha partecipato al Mondiale 2026, impiegato in ogni gara. Con i “Samurai Blu” sono 25 le presenze totali.

Annunciata anche la cessione di Nicolò Cavuoti al Catania in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/27 con diritto di riscatto.

(Unioneonline/En.Ne.)

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