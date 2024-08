Assemini. «È il primo vero step di difficoltà per noi, trattandosi di una partita ufficiale. Da dentro o fuori, tra l’altro. Dobbiamo valutare il percorso di crescita. E sono proprio curioso di vedere la reazione della mia squadra, per il coraggio e l’organizzazione di gioco». L’allenatore del Cagliari Davide Nicola lancia così la sfida alla Carrarese dal “Crai Sport Center” di Assemini in vista della sfida di domani in Coppa Italia alla Unipol Domus, a partire dalle 21.15. «Chiaramente è una fase particolare della stagione, l’auto motivazione e la spinta del pubblico, oltre all’importanza della posta in palio, faranno la differenza».

Inutile pretendere indicazioni sulla formazione. «Magari capiterà il momento in cui la annuncerò in anticipo, stavolta no», chiarisce il tecnico piemontese che per l’occasione dovrà fare a meno di Viola, Zortea e Mina. A proposito del colombiano: «È un giocatore che stimiamo in particolar modo, per la sua personalità e per la serenità che trasmette al gruppo».

Per Nicola sarà l’esordio alla Domus. «Se sarò emozionato? Io vivo di emozioni», tiene a precisare. «E c’è tanta curiosità, soprattutto, per vedere come rimbomba lo stadio pieno». Che tipo di partita sarà? «Sicuramente molto combattuta. Ma questo vale un po’ per tutti vedendo anche le altre partite in questi giorni», la premessa. «La Carrarese è una squadra costruita nel tempo. Ha un’identità precisa, attacca costantemente la profondità. Ma siamo pronti a qualsiasi soluzione e non vedo l’ora».

