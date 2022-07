Il Cagliari Calcio svela le maglie “Home” ed “Away” della stagione 22/23.

La collaborazione tra il Club e il suo nuovo sponsor tecnico, EYE Sport, ha permesso di creare delle divise da gioco che uniscono la tradizione ad elementi innovativi, con forti richiami alla Sardegna e una vocazione “green”.

Due grandi bande verticali rossa e blu caratterizzano la maglia “Home”, dove ritorna la classica divisione a quarti: il fronte e il retro hanno i colori invertiti. Peculiare il colletto, a V incrociata sia sul fronte che sul retro. I bordi delle maniche presentano inserti color oro.

Sul petto il logo EYE ricamato e lo stemma su base bianca del Cagliari Calcio, realizzato in silicone, sono inseriti in una trama che richiama le geometrie tipiche dei “pibiones”, simbolo dell'artigianato tessile dell’Isola. Negli spacchetti laterali una fettuccia ricorda l'anno della vittoria dello storico Scudetto, riportato anche nel retro del colletto.

La versione “Away” è bianca, in una tonalità di colore quasi perlata. Sulle spalle e nelle maniche trovano spazio inserti rossi e blu. Al centro del colletto, sul fronte, è presente un piccolo tassello triangolare blu che riporta il logo dei 4 Mori in color oro.

La trama che riveste l'intera livrea è costituita dalla scritta, ripetuta, “Cagliari Calcio” realizzata col font tipografico Bàttoro, disegnato dal genio creativo di Stefano Asili, il designer sardo - scomparso nel 2021 - conosciuto e apprezzato per i suoi lavori a livello internazionale. L’utilizzo del font, ideato per la comunicazione visiva della Regione Sardegna in occasione dell'Expo 2015, è stato concesso dalla Regione.

Presentata, inoltre, la prima versione della maglia portiere: color arancione, ha lo stesso design della maglia “Home”, con colletto a V incrociato. Anche la sua trama richiama le geometrie dei “pibiones”, disposte sempre sul fronte, ma qui in verticale.

Le maglie sono realizzate con filato prodotto dal riciclo del PET e poi finito con trattamento wicking, che rende il tessuto idrofobo, consentendo una rapida asciugatura. Anche il packaging - personalizzato con il logo Cagliari Calcio in rilievo - è ecosostenibile, prodotto con amido di mais, biodegradabile e plastic-free.

Le maglie saranno in vendita da oggi, online negli e-commerce di Cagliari Calcio ed EYE Sport e, a partire dal 15 luglio, in tutti i Cagliari 1920 Store e punti vendita monomarca EYE Sport della Sardegna.

(Unioneonline/v.l.)

