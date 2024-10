Il Cagliari torna alla Domus e apre contro il Bologna l’unico turno infrasettimanale di questa Serie A. Alle 18.30 in campo a quattro giorni dalla sconfitta di Udine, con la formazione che per forza di cose dovrà essere diversa: questo per la squalifica di Antoine Makoumbou, espulso alla mezz’ora per un doppio giallo che ha condizionato la gara poi persa 2-0. Al posto del congolese dovrebbe esserci il rilancio di Matteo Prati, venerdì entrato nel finale, accanto a Michel Adopo con Răzvan Marin dalla panchina. Ne ha parlato ieri Davide Nicola in conferenza stampa ad Asseminello, facendo intendere che possa essere riproposto dal 1’ a due mesi dall’infortunio di Lecce.

Cambia anche la difesa: a Udine il Cagliari si era presentato di nuovo a tre, contro il Bologna dovrebbe tornare a quattro (anche perché i felsinei, privi dell’ex Charalampos Lykogiannis infortunato, si presentano col 4-2-3-1) con Mina-Luperto come coppia centrale e sulle fasce Gabriele Zappa a destra con Adam Obert a sinistra. Quest’ultimo può avere davanti a sé Tommaso Augello esterno alto, già visto a Torino contro la Juventus: Zito Luvumbo resta ancora fuori, dopo un inizio di stagione non certo felice. Sulla trequarti Nicolas Viola, un ex, favorito su Gianluca Gaetano. In panchina, dopo quaranta giorni, si rivede capitan Leonardo Pavoletti (convocato).

Arbitra Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, lo stesso della prima vittoria dei rossoblù un mese fa a Parma. Come venerdì calcio d’inizio alle 18.30, live su unionesarda.it e su Radiolina la radiocronaca integrale in diretta dalla Domus di Lele Casini con a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Bologna.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore Nicola.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore Italiano.

