Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 sarà l’arbitro di Cagliari-Bologna, una delle due partite (l’altra è Lecce-Verona) che alle 18.30 di domani aprono l’unico turno infrasettimanale di campionato. Per la decima giornata di Serie A la designazione completa vede gli assistenti Domenico Fontemurato (Roma 2) e Claudio Barone (Roma 1), quarto ufficiale Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). Al Var ci saranno Lorenzo Maggioni (Lecco) con Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo) come assistente.

Fourneau non è certo un nome sconosciuto per il Cagliari in questa stagione: ha diretto lui la prima vittoria in questa Serie A, il 30 settembre a Parma con il 2-3 firmato Roberto Piccoli all'87'. Nella circostanza var protagonista per annullare un gol ai rossoblù in avvio per fuorigioco e per cambiare da punizione a rigore il fallo di Palomino che ha portato al momentaneo 2-2 (era avvenuto dentro l'area). Il Cagliari è imbattuto in Serie A con lui, 2 vittorie e altrettanti pareggi, l'unica sconfitta è avvenuta nel quinto e ultimo precedente in Serie B il 17 settembre col Bari (0-1).

Di seguito tutti gli arbitri della decima giornata di Serie A.

Cagliari-Bologna martedì 29 ottobre ore 18.30 - Francesco Fourneau

Lecce-Verona martedì 29 ottobre ore 18.30 - Maurizio Mariani

Milan-Napoli martedì 29 ottobre ore 20.45 - Andrea Colombo

Empoli-Inter mercoledì 30 ottobre ore 18.30 - Matteo Marchetti

Venezia-Udinese mercoledì 30 ottobre ore 18.30 - Davide Massa

Atalanta-Monza mercoledì 30 ottobre ore 20.45 - Marco Piccinini

Juventus-Parma mercoledì 30 ottobre ore 20.45 - Luca Zufferli

Genoa-Fiorentina giovedì 31 ottobre ore 18.30 - Daniele Chiffi

Como-Lazio giovedì 31 ottobre ore 20.45 - Luca Pairetto

Roma-Torino giovedì 31 ottobre ore 20.45 - Michael Fabbri

